ВС России пресекли деятельность украинских диверсантов в районе Григоровки
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении Минобороны России.
Кроме того, за сутки российские войска уничтожили свыше 55 солдат ВСУ, два броневика, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.
В ведомстве отметили, что на Донецком направлении самые активные бои ведутся под Авдеевкой и Марьинкой.
Южная группировка войск отразила две атаки ВСУ в окрестностях Первомайского и Марьинки в ДНР.
Ранее украинские военные попытались атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота с помощью шести морских быстроходных безэкипажных катеров.