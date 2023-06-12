ВС России пресекли деятельность украинских диверсантов в районе Григоровки

Российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ в районе Григоровки в Донецкой Народной Республике.

«В районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении Минобороны России.

Кроме того, за сутки российские войска уничтожили свыше 55 солдат ВСУ, два броневика, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

В ведомстве отметили, что на Донецком направлении самые активные бои ведутся под Авдеевкой и Марьинкой.

Южная группировка войск отразила две атаки ВСУ в окрестностях Первомайского и Марьинки в ДНР.

Ранее украинские военные попытались атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота с помощью шести морских быстроходных безэкипажных катеров.