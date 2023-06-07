«Даст возможность начать выплаты пострадавшим»: в Херсонской области ввели режим ЧС после разрушения Каховской ГЭС

Режим ЧС регионального уровня введён в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Как отметил глава регионального правительства Андрей Алексеенко, это позволит оперативно перечислить выплаты пострадавшим. Наряду с этим в регионе начинается проведение комплекса противоэпидемических мер для предотвращения вспышек инфекций. Конструкции Каховской ГЭС были разрушены в ночь на 6 июня в результате ударов ВСУ. В постпредстве РФ при ООН заявили, что ответственность за диверсию несут киевский режим и «его западные покровители».

В Херсонской области введён режим ЧС регионального уровня после разрушения Каховской ГЭС, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, это позволит «оперативно начать выплаты пострадавшим» по 10 тыс. и 50 тыс. рублей в зависимости от степени ущерба.

«Выплаты пострадавшим организует областной Минсоцтруд. Для их перечисления каждому жителю подтопленных районов, проживающих там постоянно и находившихся в зоне ЧС на момент начала наводнения, будут оперативно открыты персональные банковские счета», — подчеркнул он.

Кроме того, в Херсонской области начинается проведение комплекса противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций: «Начиная со сбора и утилизации павших животных, уборки и дезинфекции территорий».

Осуществляется завоз бутилированной воды в населённые пункты. Кроме того, в каждом районе на перекрёстках будут расставлены бочки, чтобы люди могли набирать себе чистую воду.

Алексеенко также отметил, что в Новой Каховке уровень воды упал на 32 см, тогда как в Алёшках пик подъёма воды ожидается в ближайшие часы, после чего начнётся быстрый спад.

В ближайшие часы в Алёшках ожидается пик подъёма воды, затем начнётся быстрый спад

В свою очередь, глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала указал, что после затопления до 100 человек заблокированы на дачных участках в районе села Корсунка, которое полностью ушло под воду.

Оперативно-тактическая ситуация в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу российских сил, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По его мнению, украинские военные навредили сами себе. Так, часть ниже плотины и до Кинбурнской косы по-прежнему непреодолима, а по части, где останется дно Каховского водохранилища, будет невозможно пройти.

В ночь на 6 июня обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха». После этого начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне подтопления оказались 14 населённых пунктов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору и повлёкший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что, подорвав Каховскую ГЭС, киевский режим совершил очередное террористическое преступление. «Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении», — пояснял он.

Россия в связи с произошедшим созвала заседание Совбеза ООН. На нём выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя, заявивший, что Москва возлагает всю полноту ответственности за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Киев и Запад.

«У киевского режима хорошие учителя, на счету которых и взорванный «Северный поток», и целенаправленные удары по плотине эт-Табка в Сирии. Запад привык делать грязную работу чужими руками. Но в этом случае спрятаться за недееспособный киевский режим не получится. Мы прекрасно понимаем, кто на самом деле планирует, готовит и санкционирует проведение диверсий подобного масштаба», — сказал он в ходе заседания.

Небензя также призвал Генсека ООН Антониу Гутерреша дать объективную оценку террористическим действиям киевского режима и осудить их: «Настаиваем на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС. Недопустимо, чтобы повторилась ситуация с трагедией в Буче или подрывом трубопроводов «Северного потока».