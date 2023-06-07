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Матвиенко назвала удар ВСУ по Каховской ГЭС военным преступлением

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Удар украинских военных по Каховской ГЭС является военным преступлением и терактом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко назвала удар ВСУ по Каховской ГЭС военным преступлением
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Разрушение плотины Каховской электростанции — это террористический акт и чудовищное военное преступление», — приводит ТАСС слова Матвиенко в ходе заседания Совфеда.

Она отметила, что данная акция была спланирована заранее и привела к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что руководство ВС Украины ещё в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре.

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