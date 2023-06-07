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Небензя заявил, что ВСУ давно заявляли о планах взорвать Каховскую ГЭС

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Руководство ВС Украины ещё в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Хочу подчеркнуть, что руководство ВСУ открыто заявляло о готовности подорвать эту дамбу для получения военного преимущества ещё в прошлом году», — сказал он.

В качестве доказательства он привёл цитату из материала издания The Washington Post от 29 декабря 2022 года.

В ней говорится, что генерал-майор ВС Украины Андрей «Ковальчук задумался о затоплении реки». Украинцы, «по его словам, даже нанесли пробный удар» из американских РСЗО HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле, чтобы посмотреть, «сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие деревни».

«Испытание прошло успешно, заявил Ковальчук, но этот шаг оставался крайней мерой. Тогда он от него отказался», — прочитал цитату издания Небензя.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Небензя также заявил, что Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки подразделений украинской армии и нанесения гуманитарного ущерба населению прилегающих районов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель диверсии Украины на Каховской ГЭС — лишить Крым воды.

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