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Сальдо: военная ситуация после ЧП на Каховской ГЭС сложилась в пользу России

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Военная ситуация после ЧП на Каховской ГЭС сложилась в пользу России, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо: военная ситуация после ЧП на Каховской ГЭС сложилась в пользу России
  • AFP
  • © ENERGOATEM

«С точки зрения военной, оперативно-тактическая ситуация сейчас сложилась в пользу Вооружённых сил Российской Федерации», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире «Соловьёв LIVE».

Он отметил, что украинские военные навредили сами себе.

По его словам, часть ниже плотины и до Кинбурнской косы по-прежнему непреодолима, а по части, где останется дно Каховского водохранилища, будет невозможно пройти.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что руководство ВС Украины ещё в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре.

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