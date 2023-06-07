Сальдо: военная ситуация после ЧП на Каховской ГЭС сложилась в пользу России

Военная ситуация после ЧП на Каховской ГЭС сложилась в пользу России, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«С точки зрения военной, оперативно-тактическая ситуация сейчас сложилась в пользу Вооружённых сил Российской Федерации», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире «Соловьёв LIVE».

Он отметил, что украинские военные навредили сами себе.

По его словам, часть ниже плотины и до Кинбурнской косы по-прежнему непреодолима, а по части, где останется дно Каховского водохранилища, будет невозможно пройти.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что руководство ВС Украины ещё в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре.