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Абрамченко: уничтожив Каховскую ГЭС, Киев устроил экоцид в Херсонской области

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Украинское правительство, организовав ЧП на Каховской ГЭС, устроило экоцид в Херсонской области, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
Абрамченко: уничтожив Каховскую ГЭС, Киев устроил экоцид в Херсонской области
  • AFP
  • © Maxar Technologies

«Не могу не осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области», — цитирует РИА Новости Абрамченко.

Она отметила, что на данный момент затоплено несколько населённых пунктов.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Небензя ранее заявил, что руководство ВС Украины ещё в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия разрушения Каховской ГЭС для обеих сторон конфликта.

Он подчеркнул, что урон от разрушения дамбы сделает жизнь людей «невыносимо тяжелее», а последствия невозможности доставить воду миллионам пострадавших могут быть катастрофическими.

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