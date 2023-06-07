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Захарова: Россия хочет услышать от ООН, что было сделано по Каховской ГЭС за семь месяцев

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik заявила, что российская сторона хочет услышать чёткий ответ от ООН о том, что было сделано по ситуации с Каховской ГЭС за прошедшие семь месяцев.
Захарова: Россия хочет услышать от ООН, что было сделано по Каховской ГЭС за семь месяцев
  • AFP

Как передаёт её слова ТАСС, 21 октября 2022 года российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя направил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо с настоятельным призывом принять все возможные меры для предотвращения преступления на Каховской ГЭС.

«Можно было бы услышать чёткий, внятный, прозрачный, не имеющий второго или третьего толкования ответ от секретариата ООН, такой ответ, который не мог бы каким-то образом иметь иное прочтение, нежели именно прямой ответ (на вопрос. — RT): а что было сделано? Если ничего не было сделано, то констатировать факт — ничего не было сделано», — отметила Захарова.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Небензя ранее заявил, что руководство ВС Украины ещё в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия в результате разрушения Каховской ГЭС для обеих сторон конфликта.

Он подчеркнул, что урон от разрушения дамбы сделает жизнь людей «невыносимо тяжелее», а последствия невозможности доставить воду миллионам пострадавших могут быть катастрофическими.

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