Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Политолог Мезюхо: украинская сторона спекулирует на теме разрушения Каховской ГЭС

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал ситуацию с разрушением дамбы Каховской ГЭС. Он обратил внимание на то, что западные и украинские комментаторы стараются сместить акцент с того, кто именно причастен к этому преступлению.
Политолог Мезюхо: украинская сторона спекулирует на теме разрушения Каховской ГЭС
  • AFP
  • © 2023 Planet Labs PBC

«Очевидно, именно вооружённые формирования Украины разрушили Каховскую ГЭС. И именно они виновны в экологических последствиях, которые уже наступили после подрыва дамбы. Мы видим, как украинские ЦИПсО гиперболизируют сложную ситуацию, связанную с последствиями подрыва ГЭС, чтобы влиять на внутреннею политику нашей страны», — отметил Мезюхо.

Политолог также обратил внимание на то, что «украинские ЦИПсО активно распространяют фейки» о том, что подрыв ГЭС отразится на обеспечении Крыма водой.

«Но реальность последнего времени говорит об обратном. Крым до спецоперации жил под жёсткими условиями водной блокады, и никто в регионе не умер от жажды. Более того, пока работал Северо-Крымский канал, после 2022 года, на полуострове наполнили резервуары настолько, насколько это возможно. Поэтому очевидно, что украинская сторона спекулирует на этой теме и в этих спекуляциях Киеву подыгрывают ведущие западные массмедиа, не говоря уже о международных структурах, таких как ЕС, ЕП и даже ООН», — заключил он.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что украинское правительство, организовав ЧП на Каховской ГЭС, устроило экоцид в Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить