Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал ситуацию с разрушением дамбы Каховской ГЭС. Он обратил внимание на то, что западные и украинские комментаторы стараются сместить акцент с того, кто именно причастен к этому преступлению.

«Очевидно, именно вооружённые формирования Украины разрушили Каховскую ГЭС. И именно они виновны в экологических последствиях, которые уже наступили после подрыва дамбы. Мы видим, как украинские ЦИПсО гиперболизируют сложную ситуацию, связанную с последствиями подрыва ГЭС, чтобы влиять на внутреннею политику нашей страны», — отметил Мезюхо.

Политолог также обратил внимание на то, что «украинские ЦИПсО активно распространяют фейки» о том, что подрыв ГЭС отразится на обеспечении Крыма водой.

«Но реальность последнего времени говорит об обратном. Крым до спецоперации жил под жёсткими условиями водной блокады, и никто в регионе не умер от жажды. Более того, пока работал Северо-Крымский канал, после 2022 года, на полуострове наполнили резервуары настолько, насколько это возможно. Поэтому очевидно, что украинская сторона спекулирует на этой теме и в этих спекуляциях Киеву подыгрывают ведущие западные массмедиа, не говоря уже о международных структурах, таких как ЕС, ЕП и даже ООН», — заключил он.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что украинское правительство, организовав ЧП на Каховской ГЭС, устроило экоцид в Херсонской области.