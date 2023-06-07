Глава администрации: ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке при эвакуации граждан

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире Первого канала заявил, что украинские военные сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство при эвакуации граждан из подтопленных районов.

Об этом пишет ТАСС.

«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника, было сброшено самодельное взрывное устройство», — сказал он.

Леонтьев добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Он также добавил, что около сотни человек на текущий момент заблокированы в городе и нуждаются в эвакуации.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что украинское правительство, организовав ЧП на Каховской ГЭС, устроило экоцид в Херсонской области.

Она отметила, что на данный момент затоплено несколько населённых пунктов.