Глава администрации: ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке при эвакуации граждан
- AFP
Об этом пишет ТАСС.
«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника, было сброшено самодельное взрывное устройство», — сказал он.
Леонтьев добавил, что в результате атаки никто не пострадал.
Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Он также добавил, что около сотни человек на текущий момент заблокированы в городе и нуждаются в эвакуации.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что украинское правительство, организовав ЧП на Каховской ГЭС, устроило экоцид в Херсонской области.
Она отметила, что на данный момент затоплено несколько населённых пунктов.