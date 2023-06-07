Глава администрации: около 100 человек заблокированы в Новой Каховке и ждут эвакуации
«Осуществляются работы по спасению людей, которые в настоящий момент — около 100 человек — требуют эвакуации, они заблокированы на корсунских дачах», — цитирует его ТАСС.
Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС.
Семь человек, по предварительным данным, пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС.