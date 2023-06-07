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Глава администрации: около 100 человек заблокированы в Новой Каховке и ждут эвакуации

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Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире Первого канала сообщил, что около сотни человек на текущий момент заблокированы в городе и нуждаются в эвакуации.

«Осуществляются работы по спасению людей, которые в настоящий момент — около 100 человек — требуют эвакуации, они заблокированы на корсунских дачах», — цитирует его ТАСС.

Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС.

Семь человек, по предварительным данным, пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС.

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