Балицкий: восстановить энергетическую инфраструктуру ЗАЭС можно за полтора месяца

При необходимости восстановить энергетическую инфраструктуру Запорожской АЭС можно за месяц или полтора, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Это мы сделаем за месяц — полтора. На самом деле для нас нет проблемы быстро восстановить всю инфраструктуру, и у нас есть потребители», — сказал он ТАСС.

Балицкий добавил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 м.

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию отложен на некоторое время.