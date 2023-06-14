Балицкий: восстановить энергетическую инфраструктуру ЗАЭС можно за полтора месяца
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«Это мы сделаем за месяц — полтора. На самом деле для нас нет проблемы быстро восстановить всю инфраструктуру, и у нас есть потребители», — сказал он ТАСС.
Балицкий добавил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 м.
Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию отложен на некоторое время.