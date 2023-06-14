Дипломат Ульянов: визит главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС отложен на некоторое время

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию отложен на некоторое время.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ульянов объяснил это тем, что украинской стороне нужно дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Киев и ЗАЭС.

12 июня Гросси заявил, что отправился на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.