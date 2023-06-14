Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дипломат Ульянов: визит главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС отложен на некоторое время

Короткая ссылка
Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию отложен на некоторое время.
Дипломат Ульянов: визит главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС отложен на некоторое время
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Kronsteiner

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ульянов объяснил это тем, что украинской стороне нужно дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Киев и ЗАЭС.

12 июня Гросси заявил, что отправился на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить