Дипломат Ульянов: визит главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС отложен на некоторое время
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Ульянов объяснил это тем, что украинской стороне нужно дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.
Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Киев и ЗАЭС.
12 июня Гросси заявил, что отправился на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.