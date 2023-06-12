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Глава МАГАТЭ сообщил, что отправился на Украину на встречу с Зеленским

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отправился на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.
Глава МАГАТЭ сообщил, что отправился на Украину на встречу с Зеленским
  • Gettyimages.ru

«На пути на Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и представить программу помощи в ликвидации последствий катастрофического затопления Новокаховской плотины», — сообщил он.

Гросси также заявил, что планирует оценить ситуацию на Запорожской АЭС и провести ротацию сотрудников.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Киев и ЗАЭС.

По словам Гросси, ЧП на Каховской ГЭС может в будущем лишить ЗАЭС охлаждения и повредить реакторы.

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