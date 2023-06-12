Глава МАГАТЭ сообщил, что отправился на Украину на встречу с Зеленским
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«На пути на Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и представить программу помощи в ликвидации последствий катастрофического затопления Новокаховской плотины», — сообщил он.
Гросси также заявил, что планирует оценить ситуацию на Запорожской АЭС и провести ротацию сотрудников.
Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Киев и ЗАЭС.
По словам Гросси, ЧП на Каховской ГЭС может в будущем лишить ЗАЭС охлаждения и повредить реакторы.