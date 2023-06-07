Гросси: ЧП на Каховской ГЭС может в будущем лишить ЗАЭС охлаждения и повредить реакторы
- AFP
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Об этом Гросси сказал в беседе с РИА Новости.
Он назвал серьёзной ситуацию с разрушением Каховской ГЭС.
«Сами по себе реакторы могут быть очень серьёзно повреждены», — предупредил он.
Гросси также не исключил экологические последствия разрушения Каховской ГЭС.
Ранее сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и других агентств всемирной организации прибыли в подконтрольный Киеву Херсон, где проводят оценку ситуации на Каховской гидроэлектростанции.