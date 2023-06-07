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Гросси: ЧП на Каховской ГЭС может в будущем лишить ЗАЭС охлаждения и повредить реакторы

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что разрушение Каховской ГЭС может в среднесрочной перспективе лишить Запорожскую АЭС охлаждения и повредить реакторы.
Гросси: ЧП на Каховской ГЭС может в будущем лишить ЗАЭС охлаждения и повредить реакторы
  • AFP
  • © Handout / 2023 Planet Labs PBC

Об этом Гросси сказал в беседе с РИА Новости.

Он назвал серьёзной ситуацию с разрушением Каховской ГЭС.

«Сами по себе реакторы могут быть очень серьёзно повреждены», — предупредил он.

Гросси также не исключил экологические последствия разрушения Каховской ГЭС.

Ранее сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и других агентств всемирной организации прибыли в подконтрольный Киеву Херсон, где проводят оценку ситуации на Каховской гидроэлектростанции.

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