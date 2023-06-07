Сотрудники ООН прибыли в Херсон для оценки ситуации на Каховской ГЭС

Сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и других агентств всемирной организации прибыли в подконтрольный Киеву Херсон, где проводят оценку ситуации на Каховской гидроэлектростанции.

Об этом рассказал представитель Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Наши коллеги из УКГВ вместе с представителями пяти агентств ООН и ряда неправительственных организаций сегодня были в Херсоне для оценки ущерба от разрушения Каховской плотины, а также для координации помощи с местными властями и организациями», — цитирует его ТАСС.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что руководство ВС Украины ещё в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре.