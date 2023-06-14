Балицкий: из районов Запорожской области временно перемещены до 30 тысяч жителей
- РИА Новости
Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Меньше 30 тыс. мы переместили», — заявил Балицкий.
Он отметил, что до 5 тыс. человек постоянно находятся в пунктах временного размещения.
Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ обстреляли точку эвакуации населения в Корсунке Херсонской области, наиболее пострадавшей после разрушения Каховской ГЭС.