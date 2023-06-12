Мэр Каховки: украинские военные обстреляли точку эвакуации в Корсунке Херсонской области
- AP
Об этом пишет ТАСС.
«Пять минут назад перекрёсток в Корсунке (точку эвакуации. — RT) обстреляли», — заявил он.
Леонтьев добавил, что погибших и пострадавших нет.
«Мы готовы к этому. Поэтому удалось избежать», — сказал он.
6 июня Леонтьев сообщил, что украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку Херсонской области.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эвакуация людей из части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС проходит под непрекращающимися обстрелами украинской армии.