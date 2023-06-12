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Мэр Каховки: украинские военные обстреляли точку эвакуации в Корсунке Херсонской области

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Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВС Украины обстреляли точку эвакуации населения в Корсунке Херсонской области, наиболее пострадавшей после разрушения Каховской ГЭС.
Мэр Каховки: украинские военные обстреляли точку эвакуации в Корсунке Херсонской области
  • AP

Об этом пишет ТАСС.

«Пять минут назад перекрёсток в Корсунке (точку эвакуации. — RT) обстреляли», — заявил он.

Леонтьев добавил, что погибших и пострадавших нет.

«Мы готовы к этому. Поэтому удалось избежать», — сказал он.

6 июня Леонтьев сообщил, что украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку Херсонской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эвакуация людей из части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС проходит под непрекращающимися обстрелами украинской армии.

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