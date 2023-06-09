Песков: эвакуация из Херсонской области идёт под варварскими обстрелами ВС Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эвакуация людей из части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС проходит под непрекращающимися обстрелами украинской армии.

Об этом пишет ТАСС.

«Вся работа происходит под обстрелами украинских вооружённых сил. Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что из-за этих обстрелов среди пострадавших от наводнения есть погибшие.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что в результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны ВС Украины в городе прекращена подача электричества.

6 июня глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в ходе эвакуации убеждать людей собрать хотя бы документы приходилось под постоянными обстрелами ВСУ.