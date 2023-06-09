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Песков: эвакуация из Херсонской области идёт под варварскими обстрелами ВС Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эвакуация людей из части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС проходит под непрекращающимися обстрелами украинской армии.
Песков: эвакуация из Херсонской области идёт под варварскими обстрелами ВС Украины
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Вся работа происходит под обстрелами украинских вооружённых сил. Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что из-за этих обстрелов среди пострадавших от наводнения есть погибшие.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что в результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны ВС Украины в городе прекращена подача электричества.

6 июня глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в ходе эвакуации убеждать людей собрать хотя бы документы приходилось под постоянными обстрелами ВСУ.

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