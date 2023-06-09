Песков: эвакуация из Херсонской области идёт под варварскими обстрелами ВС Украины
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Вся работа происходит под обстрелами украинских вооружённых сил. Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы», — подчеркнул он.
Песков напомнил, что из-за этих обстрелов среди пострадавших от наводнения есть погибшие.
Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что в результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны ВС Украины в городе прекращена подача электричества.
6 июня глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в ходе эвакуации убеждать людей собрать хотя бы документы приходилось под постоянными обстрелами ВСУ.