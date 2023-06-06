Власти: ситуация с подтоплением в Голой Пристани ухудшилась, уровень воды быстро растёт

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ситуация с подтоплением в Голой Пристани к вечеру 6 мая резко ухудшилась, уровень воды начал быстро расти.

«Вслед за Алёшками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани», — написал он в Telegram.

По словам Алексеенко, пойменные районы ушли под воду ещё в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти.

Он добавил: убеждать людей собрать хотя бы документы приходится под постоянными обстрелами нацистов, хотя «никаких военных и техники в городских кварталах нет».

«Причём бьют не прицельно — просто накрывают залпами «градов» жилые кварталы», — сообщил Алексеенко.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин заявил, что более 1,3 тыс. домов на подконтрольной Украине части региона оказались под водой из-за разрушения Каховской ГЭС.