Власти: ситуация с подтоплением в Голой Пристани ухудшилась, уровень воды быстро растёт
«Вслед за Алёшками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани», — написал он в Telegram.
По словам Алексеенко, пойменные районы ушли под воду ещё в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти.
Он добавил: убеждать людей собрать хотя бы документы приходится под постоянными обстрелами нацистов, хотя «никаких военных и техники в городских кварталах нет».
«Причём бьют не прицельно — просто накрывают залпами «градов» жилые кварталы», — сообщил Алексеенко.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин заявил, что более 1,3 тыс. домов на подконтрольной Украине части региона оказались под водой из-за разрушения Каховской ГЭС.