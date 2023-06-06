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Более 1,3 тыс. домов на подконтрольной Киеву части Херсонской области оказались под водой

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Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин заявил, что более 1,3 тыс. домов на подконтрольной Украине части региона оказались под водой из-за разрушения Каховской ГЭС.
Более 1,3 тыс. домов на подконтрольной Киеву части Херсонской области оказались под водой
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

«На данный момент известно про 1335 домов, которые оказались под водой на правом берегу (Днепра)», — сказал он.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что уровень воды в подтопленной Новой Каховке начал немного спадать.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения Каховской ГЭС.

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