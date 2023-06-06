Более 1,3 тыс. домов на подконтрольной Киеву части Херсонской области оказались под водой
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Об этом пишет РИА Новости.
«На данный момент известно про 1335 домов, которые оказались под водой на правом берегу (Днепра)», — сказал он.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что уровень воды в подтопленной Новой Каховке начал немного спадать.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения Каховской ГЭС.