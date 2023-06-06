Более 1,3 тыс. домов на подконтрольной Киеву части Херсонской области оказались под водой

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин заявил, что более 1,3 тыс. домов на подконтрольной Украине части региона оказались под водой из-за разрушения Каховской ГЭС.

Об этом пишет РИА Новости.

«На данный момент известно про 1335 домов, которые оказались под водой на правом берегу (Днепра)», — сказал он.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что уровень воды в подтопленной Новой Каховке начал немного спадать.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения Каховской ГЭС.