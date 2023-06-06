Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения Каховской ГЭС.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Новая Каховка сильно подтоплена, но администрация во главе с Владимиром Леонтьевым справляется с ЧС.

«Налажена поставка питьевой воды, продукты питания в городе есть. Затопленная территория города обесточена во избежание поражения населения электрическим током», — сказал Сальдо.

По его словам, ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды.

Люди из опасных мест эвакуируются.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Минсельхоз России сообщает, что не планирует пересматривать прогноз урожая зерна на 2023—2024 годы в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.