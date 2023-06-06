Поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения Каховской ГЭС
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Новая Каховка сильно подтоплена, но администрация во главе с Владимиром Леонтьевым справляется с ЧС.
«Налажена поставка питьевой воды, продукты питания в городе есть. Затопленная территория города обесточена во избежание поражения населения электрическим током», — сказал Сальдо.
По его словам, ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды.
Люди из опасных мест эвакуируются.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Минсельхоз России сообщает, что не планирует пересматривать прогноз урожая зерна на 2023—2024 годы в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.