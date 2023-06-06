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Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз урожая зерна в связи с ЧП на Каховской ГЭС

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Минсельхоз России сообщает, что не планирует пересматривать прогноз урожая зерна на 2023— 2024 годы в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.
Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз урожая зерна в связи с ЧП на Каховской ГЭС
  • РИА Новости

«Зерновые культуры, в том числе пшеница под урожай 2023 года посеяны на неорошаемых землях. В связи с этим пересмотр прогноза урожая не планируется», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в Херсонской и Запорожской областях в 2023 году на орошаемых полях планировалось возделывать главным образом овощи и картофель.

Также сообщается, что оценить ущерб для АПК регионов будет возможно после стабилизации уровня воды.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС. 

Newinform сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской гидроэлектростанции для недопущения наступления российских Вооружённых сил на данном участке.

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