Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз урожая зерна в связи с ЧП на Каховской ГЭС

Минсельхоз России сообщает, что не планирует пересматривать прогноз урожая зерна на 2023— 2024 годы в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

«Зерновые культуры, в том числе пшеница под урожай 2023 года посеяны на неорошаемых землях. В связи с этим пересмотр прогноза урожая не планируется», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в Херсонской и Запорожской областях в 2023 году на орошаемых полях планировалось возделывать главным образом овощи и картофель.

Также сообщается, что оценить ущерб для АПК регионов будет возможно после стабилизации уровня воды.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Newinform сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской гидроэлектростанции для недопущения наступления российских Вооружённых сил на данном участке.