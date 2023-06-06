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Шойгу: Киев совершил теракт на Каховской ГЭС для недопущения наступления ВС России

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской гидроэлектростанции для недопущения наступления российских Вооружённых сил на данном участке.
Шойгу: Киев совершил теракт на Каховской ГЭС для недопущения наступления ВС России
  • РИА Новости

Он назвал такие действия «диверсионным, по сути, террористическим актом».

По словам Шойгу, теракт на ГЭС привёл к затоплению значительных территорий.

Министр обороны России добавил, что это будет иметь тяжёлые и долговременные экологические последствия.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что около 900 человек уже эвакуированы из прибрежных населённых пунктов Херсонской области после ЧП.

Как сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий вдоль по течению Днепра.

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