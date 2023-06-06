Группировка МЧС России вылетела на ликвидацию последствий разрушений на Каховской ГЭС
- РИА Новости
«По поручению главы МЧС России ведомство направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область», — приводит РИА Новости сообщение министерства.
Отмечается, что целью является ликвидация последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
В связи с ситуацией на Каховской ГЭС готовится эвакуация Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского округов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС.