Группировка МЧС России вылетела на ликвидацию последствий разрушений на Каховской ГЭС

МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

«По поручению главы МЧС России ведомство направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Отмечается, что целью является ликвидация последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В связи с ситуацией на Каховской ГЭС готовится эвакуация Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского округов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС.