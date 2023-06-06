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Подъём уровня воды в районе Каховской ГЭС достиг 11 м

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Разрушение инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области привело к повышению уровня воды уже до максимальной отметки, заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Подъём уровня воды в районе Каховской ГЭС достиг 11 м
  • РИА Новости

«Вода поднялась более 11 м, практически до максимальной отметки, и даже чуть выше. Это связано с тем, что уровень воды в Каховском водохранилище был выше где-то на метр в связи с тем, что украинские власти искусственно сдерживали, а потом сбрасывали», — сказал он. Его слова приводит Интерфакс.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В связи с ситуацией на Каховской ГЭС готовится эвакуация Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского округов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС.

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