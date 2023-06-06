Леонтьев: около 900 человек уже эвакуированы после разрушения Каховской ГЭС

Около 900 человек уже эвакуированы из прибрежных населённых пунктов Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.

Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Около 900 человек уже сейчас есть», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о количестве эвакуированных.

Леонтьев сообщил, что вывезены все гражданские, которые находились непосредственно на береговой линии, они будут размещены в ПВР.

Ранее в Алёшки, Голую Пристань и Новую Каховку Херсонской области прибыли 53 автобуса для эвакуации людей.