Леонтьев: около 900 человек уже эвакуированы после разрушения Каховской ГЭС
- РИА Новости
Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«Около 900 человек уже сейчас есть», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о количестве эвакуированных.
Леонтьев сообщил, что вывезены все гражданские, которые находились непосредственно на береговой линии, они будут размещены в ПВР.
Ранее в Алёшки, Голую Пристань и Новую Каховку Херсонской области прибыли 53 автобуса для эвакуации людей.