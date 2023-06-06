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Леонтьев: около 900 человек уже эвакуированы после разрушения Каховской ГЭС

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Около 900 человек уже эвакуированы из прибрежных населённых пунктов Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.
Леонтьев: около 900 человек уже эвакуированы после разрушения Каховской ГЭС
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Около 900 человек уже сейчас есть», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о количестве эвакуированных.

Леонтьев сообщил, что вывезены все гражданские, которые находились непосредственно на береговой линии, они будут размещены в ПВР.

Ранее в Алёшки, Голую Пристань и Новую Каховку Херсонской области прибыли 53 автобуса для эвакуации людей.

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