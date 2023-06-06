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Эколог Рыбальченко: ВСУ, подорвав Каховскую ГЭС, навредили родному городу Зеленского

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Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко в беседе с RT заявил, что в результате повреждения киевским режимом Каховской гидроэлектростанции существенный вред будет нанесён Кривому Рогу — родному городу президента Украины Владимира Зеленского.
Эколог Рыбальченко: ВСУ, подорвав Каховскую ГЭС, навредили родному городу Зеленского
  • AFP

«Канал, снабжающий этот город водой, начинается непосредственно в районе Каховской ГЭС. Что такое город, оставшийся без воды? Это эпидемии и очень высокая смертность, ведь человек без воды долго не живёт», — сказал Рыбальченко. 

Также он заявил, что это приведёт к эрозии почвы. Эколог напомнил, что без полива не будет урожая.

Специалист считает, что таким образом украинские власти испортили себе ситуацию на много лет вперёд. 

Рыбальченко добавил, что подтапливать населённые пункты будет не дольше двух — двух с половиной дней, после чего вода уйдёт.

Он рассказал, что уровень воды в Днепре начал повышаться 7 мая.

«Каховская ГЭС нижняя, шестая по счёту, до неё ещё пять подконтрольных Украине. И именно там, поскольку повышать уровень воды можно только через каскады предыдущих электростанций, — именно там начались действия, связанные с существенным повышением уровня воды. Зачем? В случае разрушения, если в точку разрыва устремляется большое количество воды, разрушаться она будет быстрее», — добавил эколог.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС. 

Newinform сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской гидроэлектростанции для недопущения наступления российских Вооружённых сил на данном участке.

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