Глава администрации: уровень воды в подтопленной Новой Каховке начал немного спадать
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Его слова приводит РИА Новости.
«Вода немного из города ушла, совсем немного», — сказал Леонтьев, уточнив, что «буквально, на один-два сантиметра вода ушла».
Он назвал ситуацию в городе контролируемой.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения Каховской ГЭС.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подрыв Украиной сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением.