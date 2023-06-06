Глава администрации: уровень воды в подтопленной Новой Каховке начал немного спадать 

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что уровень воды в подтопленной Новой Каховке начал немного спадать.

Его слова приводит РИА Новости.

«Вода немного из города ушла, совсем немного», — сказал Леонтьев, уточнив, что «буквально, на один-два сантиметра вода ушла».

Он назвал ситуацию в городе контролируемой.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения Каховской ГЭС.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подрыв Украиной сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением.