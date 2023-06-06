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Шойгу назвал подрыв Украиной сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением

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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подрыв Украиной сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением.
Шойгу назвал подрыв Украиной сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением
  • РИА Новости

«Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершён подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий», — сказал Шойгу.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

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