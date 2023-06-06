Шойгу назвал подрыв Украиной сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением
- РИА Новости
«Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершён подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий», — сказал Шойгу.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.