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Мэр Леонтьев сообщил об отсутствии света в Новой Каховке после ночного обстрела ВСУ

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В результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны ВС Украины в городе прекращена подача электричества, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Мэр Леонтьев сообщил об отсутствии света в Новой Каховке после ночного обстрела ВСУ
  • Gettyimages.ru

Как передаёт его слова РИА Новости, 8 июня были обстрелы не только в Голой Пристани и Алёшках, но и в Новой Каховке.

«Было попадание и в объект энергосистемы и пока мы остаёмся без электроэнергии, с ночи сотрудники РЭС работают над восстановлением», — пояснил Леонтьев.

Он добавил, что вода продолжает отходить в Новой Каховке и в населённых пунктах ниже по течению.

В связи с этим городские коммунальные службы приступили к работам по откачке воды из подвалов подтопленных зданий.

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