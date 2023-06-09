Мэр Леонтьев сообщил об отсутствии света в Новой Каховке после ночного обстрела ВСУ
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Как передаёт его слова РИА Новости, 8 июня были обстрелы не только в Голой Пристани и Алёшках, но и в Новой Каховке.
«Было попадание и в объект энергосистемы и пока мы остаёмся без электроэнергии, с ночи сотрудники РЭС работают над восстановлением», — пояснил Леонтьев.
Он добавил, что вода продолжает отходить в Новой Каховке и в населённых пунктах ниже по течению.
В связи с этим городские коммунальные службы приступили к работам по откачке воды из подвалов подтопленных зданий.