Мэр Леонтьев сообщил об отсутствии света в Новой Каховке после ночного обстрела ВСУ

В результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны ВС Украины в городе прекращена подача электричества, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Как передаёт его слова РИА Новости, 8 июня были обстрелы не только в Голой Пристани и Алёшках, но и в Новой Каховке.

«Было попадание и в объект энергосистемы и пока мы остаёмся без электроэнергии, с ночи сотрудники РЭС работают над восстановлением», — пояснил Леонтьев.

Он добавил, что вода продолжает отходить в Новой Каховке и в населённых пунктах ниже по течению.

В связи с этим городские коммунальные службы приступили к работам по откачке воды из подвалов подтопленных зданий.