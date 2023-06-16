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Минстрой: воды для сельского хозяйства новых регионов хватит и в 2023, и в 2024 году

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Воды в новых российских регионах хватит для сельского хозяйства как в 2023, так и в 2024 году, несмотря на разрушение плотины Каховской ГЭС.
Минстрой: воды для сельского хозяйства новых регионов хватит и в 2023, и в 2024 году
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Об этом, как пишет РИА Новости, заявил на ПМЭФ министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Он отметил, что Крымский и Каховский каналы, которые питались из Днепра, остались без воды, поскольку уровень водохранилища упал.

Это влияет на сельское хозяйство, добавил Файзуллин.

Он пообещал, что будут найдены технические решения для обеспечения сельского хозяйства водой без каналов.

«Мы же жили в Крыму без канала, проживём и дальше. На этот год вода у нас есть. И, наверное, на следующий год тоже», — сказал министр.

9 июня вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, все водохранилища в республике сейчас наполнены.

Он отметил: запасов пресной воды хватит как минимум на 500 дней.

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