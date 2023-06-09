Хуснуллин заявил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма
- РИА Новости
Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Ситуация, сложившаяся в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС, не повлияет на водоснабжение Крыма... В настоящий момент все водохранилища в Крыму наполнены», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил: запасов пресной воды хватит как минимум на 500 дней.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что вода из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет мелеть, в данный момент закачивается в наливные водохранилища полуострова.
По его словам, вариант закачки воды насосами непосредственно из Днепра в Херсонской области в Северо-Крымский канал для её подачи в Крым прорабатывается с федеральными властями.