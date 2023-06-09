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Хуснуллин заявил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма

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Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, все водохранилища в республике сейчас наполнены.
Хуснуллин заявил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма
  • РИА Новости

Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Ситуация, сложившаяся в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС, не повлияет на водоснабжение Крыма... В настоящий момент все водохранилища в Крыму наполнены», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил: запасов пресной воды хватит как минимум на 500 дней.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что вода из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет мелеть, в данный момент закачивается в наливные водохранилища полуострова.

По его словам, вариант закачки воды насосами непосредственно из Днепра в Херсонской области в Северо-Крымский канал для её подачи в Крым прорабатывается с федеральными властями.

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