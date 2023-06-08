Пять погибших, 60 пострадавших: в Херсонской области назвали число жертв катастрофы на Каховской ГЭС

Пять человек погибли на подтопленных территориях Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, ещё 60 пострадали, сообщили власти региона. Семьям погибших выплатят компенсацию в размере 1 млн рублей, пострадавшим — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. В МЧС России сказали, что населению Херсонской области оказывается всесторонняя помощь, спасатели обеспечивают жителям размещение и питание. В регион доставлено более 20 т бутилированной воды. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спасательные бригады самоотверженно работают в зоне ЧС.

Пять человек погибли и 60 пострадали после подтоплений в Херсонской области, где произошёл нерегулируемый сброс больших масс воды после украинского удара по плотине Каховской ГЭС.

«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Мы сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», — сказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Соловьёв Live».

В свою очередь, вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич в эфире «России 24» сообщила, что после инцидента госпитализированы 60 человек.

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Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, членам семей погибших в результате ЧС будет выплачена компенсация в размере 1 млн рублей, пострадавшим с учётом степени тяжести нанесённого вреда выплатят от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Кроме того, жители региона получат единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека, а в связи с утратой имущества первой необходимости — от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей на человека.

«Поручил правительству Херсонской области в кратчайшие сроки проработать порядок и условия осуществления единовременных выплат гражданам в целях осуществления материальной помощи и компенсации утраченного имущества первой необходимости в связи с подтоплением населённых пунктов», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Накануне в Херсонской области ввели режим ЧС регионального уровня, чтобы оперативно начать выплаты пострадавшим.

Напомним, в ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. После этого начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Как сообщили в МЧС, подтоплены дома в 15 населённых пунктах.

Работа по ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС

Спасатели самоотверженно работают в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сложность заключается в том, что в целом ряде мест приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины. Это осложняет работу. Главную задачу — вы знаете, по спасению людей — наши спасатели выполняют, как всегда, самоотверженно», — сказал он.

По его словам, президент РФ Владимир Путин держит ситуацию в регионе под контролем: «Вчера, вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы».

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, населению Херсонской области оказывается всесторонняя помощь. Особое внимание акцентировано на комплексе противоэпидемических мер.

МЧС России: населению Херсонской области оказывается всесторонняя помощь

«Главная задача — эффективно оказать всестороннюю помощь людям, обеспечить размещение, питание, организовать работу по оперативному восстановлению утраченных документов, а также не допустить перебоев с социальными выплатами», — заявил замглавы МЧС Анатолий Супруновский.

Также в министерстве отметили, что Донской спасательный центр МЧС России доставляет в регион 45 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек, десять передвижных электростанций, семь моторных лодок и более 20 т бутилированной воды.

Кроме того, спасатели помогают людям эвакуироваться из затопленных домов.

Удар ВСУ по Голой Пристани

8 июня украинские боевики обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, в результате чего погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина, ещё двое получили ранения.

«Обстрел был именно намеренный, нелюди стреляли специально по мирным людям», — заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он также обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

«Сообщают, что сегодня в Херсоне находится киевский главарь Зеленский. Кровь сегодняшних невинных жертв ложится лично на него. Когда он будет исполнять свои репризы на скамье подсудимых — в длинном списке преступлений будет и обстрел Голой Пристани 8 июня 2023 года», — подчеркнул Сальдо.