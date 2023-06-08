Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60

Число госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции возросло до 60.

Об этом сообщила вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич в эфире «России 24». Её слова приводит РИА Новости.

«Сейчас уже до 60 человек доходит», — сказала она.

По её словам, как правило, речь идёт о маломобильных гражданах.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что пять человек погибли и 41 пострадал в результате последствий разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.