Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60
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Об этом сообщила вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич в эфире «России 24». Её слова приводит РИА Новости.
«Сейчас уже до 60 человек доходит», — сказала она.
По её словам, как правило, речь идёт о маломобильных гражданах.
Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что пять человек погибли и 41 пострадал в результате последствий разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.