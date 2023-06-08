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Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60

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Число госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции возросло до 60.
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщила вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич в эфире «России 24». Её слова приводит РИА Новости

«Сейчас уже до 60 человек доходит», — сказала она.

По её словам, как правило, речь идёт о маломобильных гражданах.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что пять человек погибли и 41 пострадал в результате последствий разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.

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