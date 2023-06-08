Пять человек погибли и 41 пострадал после разрушения дамбы Каховской ГЭС

Пять человек погибли и 41 пострадал в результате последствий разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил в эфире «Соловьёв LIVE» глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящее время экстренные службы занимаются эвакуацией ещё двух человек.

При этом и. о. министра труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова в эфире «России 24» заявила, что 41 человек находится в больницах из-за подтоплений.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что скорость течения Днепра после разрушения Каховской гидроэлектростанции выросла в десять раз.

Глава МЧС России Александр Куренков по поручению российского президента Владимира Путина направил оперативную группу в Херсонскую область.