Власти заявили, что скорость течения Днепра после ЧП на Каховской ГЭС выросла в десять раз
Об этом он написал в Telegram.
Как рассказал Алексеенко, власти выносят маломобильных граждан из затопленных домов.
По его словам, 7 июня из Голой Пристани эвакуировали более 1 тыс. человек.
«Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз», — рассказал он.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что максимальный подъём воды ожидается 7 июня в районе городов Алёшки и Голая Пристань после разрушения Каховской ГЭС.
Он добавил, что система оказания помощи населению налажена и работает хорошо.