Власти заявили, что скорость течения Днепра после ЧП на Каховской ГЭС выросла в десять раз

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что скорость течения Днепра после разрушения Каховской гидроэлектростанции выросла в десять раз.

Об этом он написал в Telegram.

Как рассказал Алексеенко, власти выносят маломобильных граждан из затопленных домов.

По его словам, 7 июня из Голой Пристани эвакуировали более 1 тыс. человек.

«Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз», — рассказал он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что максимальный подъём воды ожидается 7 июня в районе городов Алёшки и Голая Пристань после разрушения Каховской ГЭС.

Он добавил, что система оказания помощи населению налажена и работает хорошо.