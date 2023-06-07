Глава МЧС России по поручению Путина направил оперативную группу в Херсонскую область
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Отмечается, что в регион направлена опергруппа центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским.
Ранее Владимир Путин поручил главе МЧС организовать помощь людям в зоне затопления в Херсонской области, произошедшего в результате диверсии киевского режима на Каховской гидроэлектростанции.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.