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Глава МЧС России по поручению Путина направил оперативную группу в Херсонскую область

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Глава МЧС России Александр Куренков по поручению российского президента Владимира Путина направил оперативную группу в Херсонскую область для оказания помощи населению на фоне диверсии на Каховской гидроэлектростанции.
Глава МЧС России по поручению Путина направил оперативную группу в Херсонскую область
  • AP
  • © Libkos

Отмечается, что в регион направлена опергруппа центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским.

Ранее Владимир Путин поручил главе МЧС организовать помощь людям в зоне затопления в Херсонской области, произошедшего в результате диверсии киевского режима на Каховской гидроэлектростанции.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

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