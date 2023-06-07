Глава МЧС России по поручению Путина направил оперативную группу в Херсонскую область

Глава МЧС России Александр Куренков по поручению российского президента Владимира Путина направил оперативную группу в Херсонскую область для оказания помощи населению на фоне диверсии на Каховской гидроэлектростанции.

Отмечается, что в регион направлена опергруппа центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским.

Ранее Владимир Путин поручил главе МЧС организовать помощь людям в зоне затопления в Херсонской области, произошедшего в результате диверсии киевского режима на Каховской гидроэлектростанции.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.