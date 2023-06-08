Сальдо: два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани

Два человека погибли в результате обстрела украинскими военными пункта эвакуации в населённом пункте Голая Пристань, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, погибли два человека, в том числе беременная женщина.

Он отметил, что ещё два человека ранены.

Ранее Сальдо сообщил, что максимальный подъём воды ожидается 7 июня в районе городов Алёшки и Голая Пристань после разрушения Каховской ГЭС.

Он добавил, что система оказания помощи населению налажена и работает хорошо.