Сальдо: два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани
- РИА Новости
«Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
По его словам, погибли два человека, в том числе беременная женщина.
Он отметил, что ещё два человека ранены.
Ранее Сальдо сообщил, что максимальный подъём воды ожидается 7 июня в районе городов Алёшки и Голая Пристань после разрушения Каховской ГЭС.
Он добавил, что система оказания помощи населению налажена и работает хорошо.