Власти сообщили, что пик наводнения смещается от Алёшек к Голой Пристани

Пик наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции смещается от Алёшек к Голой Пристани, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Об этом Алексеенко написал в Telegram.

«В Новой Каховке вода постепенно уходит. Пик наводнения смещается от Алёшек к Голой Пристани», — говорится в сообщении.

По его словам, в этом районе на данный момент сложилась самая тяжёлая ситуация.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что максимальный подъём воды ожидается 7 июня в районе городов Алёшки и Голая Пристань после разрушения Каховской ГЭС.

Он добавил, что система оказания помощи населению налажена и работает хорошо.