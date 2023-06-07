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Власти сообщили, что пик наводнения смещается от Алёшек к Голой Пристани

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Пик наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции смещается от Алёшек к Голой Пристани, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Об этом Алексеенко написал в Telegram.

«В Новой Каховке вода постепенно уходит. Пик наводнения смещается от Алёшек к Голой Пристани», — говорится в сообщении.

По его словам, в этом районе на данный момент сложилась самая тяжёлая ситуация.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что максимальный подъём воды ожидается 7 июня в районе городов Алёшки и Голая Пристань после разрушения Каховской ГЭС.

Он добавил, что система оказания помощи населению налажена и работает хорошо.

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