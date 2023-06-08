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МЧС: уровень воды в Новой Каховке снизился ещё на 1,3 метра

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В Новой Каховке после прорыва дамбы Каховской ГЭС продолжает снижаться уровень воды.
МЧС: уровень воды в Новой Каховке снизился ещё на 1,3 метра
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Херсонской области.

«Уровень воды в Новой Каховке снизился на 1,3 м», — сказано в заявлении.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что самая сложная ситуация после разрушения Каховской ГЭС сохраняется в подтопленных Алёшках и Голой Пристани.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что в Херсонской области откачку воды после затопления начнут в четверг, 8 июня.

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