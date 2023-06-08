Власти: самая сложная ситуация из-за Каховской ГЭС складывается в Алёшках и Голой Пристани
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«Самая сложная ситуация в Алёшках и Голой Пристани. Уровень Днепра вырос до 12 м. На эту минуту с помощью плавсредств эвакуировали с крыш и верхних этажей уже 344 человека», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, тревогу сейчас вызывает эпидситуация в связи с затоплением водозаборов, размытием кладбищ и скотомогильников.
Ранее Алексеенко сообщил, что скорость течения Днепра после разрушения Каховской гидроэлектростанции выросла в десять раз.
По последним данным, пять человек погибли и 41 пострадал в результате последствий разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС утром 6 июня.