МЧС: жителей Херсонской области при необходимости могут вывезти в другие регионы России

Жителей затопленных районов Херсонской области могут вывезти в другие российские регионы в случае необходимости.

Об этом заявил замглавы МЧС Анатолий Супруновский.

Он отметил, что в самом регионе создано 63 пункта временного размещения, которые рассчитаны на 5 тыс. человек.

«Мы постоянно мониторим ситуацию. Если они будут заполнены, будет организована работа по вывозу людей в другие субъекты России», — цитирует Супруновского ТАСС.

По его словам, прорыв дамбы Каховской ГЭС привёл к подтоплению 14 тыс. домов в 15 населённых пунктах Херсонской области.

В данный момент проводится работа по эвакуации пострадавших.

Уже эвакуированы 4280 жителей.