МЧС: жителей Херсонской области при необходимости могут вывезти в другие регионы России
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МЧС Анатолий Супруновский.
Он отметил, что в самом регионе создано 63 пункта временного размещения, которые рассчитаны на 5 тыс. человек.
«Мы постоянно мониторим ситуацию. Если они будут заполнены, будет организована работа по вывозу людей в другие субъекты России», — цитирует Супруновского ТАСС.
По его словам, прорыв дамбы Каховской ГЭС привёл к подтоплению 14 тыс. домов в 15 населённых пунктах Херсонской области.
В данный момент проводится работа по эвакуации пострадавших.
Уже эвакуированы 4280 жителей.