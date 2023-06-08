Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МЧС: жителей Херсонской области при необходимости могут вывезти в другие регионы России

Короткая ссылка
Жителей затопленных районов Херсонской области могут вывезти в другие российские регионы в случае необходимости.
МЧС: жителей Херсонской области при необходимости могут вывезти в другие регионы России
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МЧС Анатолий Супруновский.

Он отметил, что в самом регионе создано 63 пункта временного размещения, которые рассчитаны на 5 тыс. человек.

«Мы постоянно мониторим ситуацию. Если они будут заполнены, будет организована работа по вывозу людей в другие субъекты России», — цитирует Супруновского ТАСС.

По его словам, прорыв дамбы Каховской ГЭС привёл к подтоплению 14 тыс. домов в 15 населённых пунктах Херсонской области.

В данный момент проводится работа по эвакуации пострадавших.

Уже эвакуированы 4280 жителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить