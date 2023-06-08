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МЧС: в зоне затопления в Херсонской области находятся 14 тысяч домов

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Замглавы МЧС России Анатолий Супруновский сообщил, что прорыв дамбы Каховской ГЭС привёл к подтоплению 14 тыс. домов в 15 населённых пунктах Херсонской области.
МЧС: в зоне затопления в Херсонской области находятся 14 тысяч домов
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«На сегодняшний день складывается следующая обстановка: в 15 населённых пунктах подтоплено 14 тыс. домов», — сказал он.

Супруновский добавил, что в данный момент проводится работа по эвакуации пострадавших. Эвакуированы 4280 жителей.

Большая часть пострадавших размещается у родственников, 508 человек находятся в пунктах временного размещения.

Ранее сообщалось, что оперативная группа МЧС во главе с Супруновским прибыла на место затопления в Херсонскую область.

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