Оперативная группа МЧС прибыла на место затопления в Херсонскую область
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в соответствии с поручением российского лидера Владимира Путина в зоне ЧС работает оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским.
«Под его руководством состоялось выездное заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий подтоплений на территории Херсонской области с участием заместителя губернатора Александра Якименко», — сказано в сообщении.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли в результате обстрела украинскими военными пункта эвакуации в населённом пункте Голая Пристань.