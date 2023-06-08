Оперативная группа МЧС прибыла на место затопления в Херсонскую область

Оперативная группа МЧС во главе с заместителем министра Анатолием Супруновским прибыла на место затопления в Херсонскую область.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в соответствии с поручением российского лидера Владимира Путина в зоне ЧС работает оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским.

«Под его руководством состоялось выездное заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий подтоплений на территории Херсонской области с участием заместителя губернатора Александра Якименко», — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли в результате обстрела украинскими военными пункта эвакуации в населённом пункте Голая Пристань.