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Песков: Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области

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Президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области
  • РИА Новости

«Он (президент. — RT) держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины. Вчера, вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что цель диверсии Украины на Каховской ГЭС — лишить Крым воды.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, из-за чего вода из Каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

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