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Блинкен заявил, что США не располагают сведениями об ответственных за подрыв Каховской ГЭС

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что администрация США не располагает дополнительной информацией о том, кто несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС.
Блинкен заявил, что США не располагают сведениями об ответственных за подрыв Каховской ГЭС
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Что касается дамбы, то у нас нет никакой дополнительной информации о том, что именно произошло. Мы знаем, что это имеет катастрофические последствия для украинцев», — сказал он.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отказ Киева провести независимое расследование подрыва Каховской ГЭС не вызывает удивления.

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