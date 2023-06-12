Блинкен заявил, что США не располагают сведениями об ответственных за подрыв Каховской ГЭС
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Что касается дамбы, то у нас нет никакой дополнительной информации о том, что именно произошло. Мы знаем, что это имеет катастрофические последствия для украинцев», — сказал он.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отказ Киева провести независимое расследование подрыва Каховской ГЭС не вызывает удивления.