Захарова: отказ Киева от независимого расследования подрыва Каховской ГЭС неудивителен

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отказ Киева провести независимое расследование подрыва Каховской ГЭС не вызывает удивления.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Не удивлена. Ещё бы. Киевский режим даже списки тех, кого объявил погибшими в Буче, так и не предоставил ООН. Какое уж там расследование теракта на Каховской ГЭС!» — заявила Захарова.

По её словам, расследование «встало бы поперёк горла» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

По его словам, варварская акция Киева привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Он отметил, что в комиссию могли бы войти представители России, Украины, ООН и Турции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал данную инициативу Эрдогана.