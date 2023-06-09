Захарова: отказ Киева от независимого расследования подрыва Каховской ГЭС неудивителен
- РИА Новости
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Не удивлена. Ещё бы. Киевский режим даже списки тех, кого объявил погибшими в Буче, так и не предоставил ООН. Какое уж там расследование теракта на Каховской ГЭС!» — заявила Захарова.
По её словам, расследование «встало бы поперёк горла» президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.
По его словам, варварская акция Киева привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.
Он отметил, что в комиссию могли бы войти представители России, Украины, ООН и Турции.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал данную инициативу Эрдогана.