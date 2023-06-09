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Захарова: отказ Киева от независимого расследования подрыва Каховской ГЭС неудивителен

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отказ Киева провести независимое расследование подрыва Каховской ГЭС не вызывает удивления.
Захарова: отказ Киева от независимого расследования подрыва Каховской ГЭС неудивителен
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Не удивлена. Ещё бы. Киевский режим даже списки тех, кого объявил погибшими в Буче, так и не предоставил ООН. Какое уж там расследование теракта на Каховской ГЭС!» — заявила Захарова.

По её словам, расследование «встало бы поперёк горла» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

По его словам, варварская акция Киева привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Он отметил, что в комиссию могли бы войти представители России, Украины, ООН и Турции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал данную инициативу Эрдогана.

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