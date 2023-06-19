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Карин Жан-Пьер: США всё ещё оценивают, что случилось на Каховской ГЭС

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США всё ещё не могут сказать, что привело к разрушению дамбы Каховской ГЭС и кто в этом виноват, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Карин Жан-Пьер: США всё ещё оценивают, что случилось на Каховской ГЭС
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«Мы всё ещё оцениваем, что случилось. Конечно, мы находимся в контакте с Украиной», — цитирует её ТАСС.

Так Жан-Пьер ответила на просьбу прокомментировать публикацию в газете The New York Times о том, что за уничтожение ГЭС якобы ответственна Россия.

7 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской ГЭС. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал идею Эрдогана. Он посоветовал «отдыхать» всем, кто предлагает проводить международные расследования подобных ЧП.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской гидроэлектростанции для недопущения наступления российских вооружённых сил на данном участке.

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