Повод для отсрочки: в Киеве предупредили о возможном «разрыве» Украины в случае выборов во время военного положения

Проведение парламентских выборов на Украине во время действия военного положения может привести к «разрыву государства», заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. К тому же, по его словам, в Киеве не представляют, как организовать голосование для уехавших за границу украинцев и обеспечить явку среди остальных граждан. Между тем в ПАСЕ настаивают на необходимости проведения Украиной парламентских выборов даже при военном положении. Однако эксперты считают, что в Киеве не заинтересованы в скорой организации голосования, так как оно может подорвать позиции нынешней власти.

Действующее военное положение на Украине не позволяет провести очередные парламентские выборы в срок — осенью 2023 года. В противном случае это могло бы спровоцировать «разрыв государства», заявил в интервью газете «Украинская правда» председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства, на который рассчитывает наш враг. И поэтому мне кажется, что наиболее правильное и мудрое решение — провести выборы сразу после завершения военного положения», — сказал он.

Спикер Рады пояснил, что в Киеве не знают, как организовать в военных условиях голосование для тех 7 млн украинцев, которые уехали за границу, и для тех, кто проживает на неподконтрольных территориях. К тому же, считает политик, первоочередная задача киевских властей сегодня заключается в удержании государственности.

«Сейчас такой период, когда единственным мерилом будущего этой страны должно стать следующее: удастся ли нам удержать это государство, удастся ли нам сохранить государственность. Всё остальное будет потом», — подчеркнул Стефанчук.

Он также выразил мнение, что в будущем изменится подход к подбору кандидатов в парламент, кабинет министров и прочие властные органы.

«В частности, главой НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. — RT) не мог стать человек, который 24 февраля бежал из страны. Поэтому могут быть какие-то новые ограничения», — привёл пример политик.

Помимо этого, Стефанчук выразил мнение, что после завершения конфликта в стране встанет вопрос «будущей философии Украины». С его точки зрения, республику нужно будет рассматривать как «восточную крепость цивилизованного мира» и «Америку ХХІ века».

«Поэтому для нас очень важно вырвать решение о вступлении Украины в ЕС и НАТО... Для нас очень важно удержать высокую планку поддержки в мире... Когда я общаюсь с коллегами, говорю: «Поймите, мы не просимся в ЕС, мы возвращаемся в европейский дом, ибо мы всегда были европейской нацией», — заявил парламентарий.

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук

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На паузе

Парламентские выборы на Украине изначально были запланированы на осень нынешнего года. Однако в стране с 24 февраля 2022-го введён режим военного положения. Согласно статье 19 закона Украины «О правовом режиме военного положения», какие-либо выборы в этот период проводить запрещается. Вместо них продлевается срок полномочий президента, парламента и других органов власти. Отложенные выборы должны быть объявлены в течение 90 дней после завершения военного положения. Однако пока его действие Верховная рада только продлевает. Последний раз соответствующее решение было принято в начале мая. Срок окончания режима установили до 18 августа.

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Между тем украинские СМИ пишут, что в Киеве могут пойти на объединение парламентских и президентских выборов. В частности, об этом сообщало издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на свои источники, близкие к офису Владимира Зеленского.

«Это будет проще с организационной точки зрения, дешевле для бюджета и политтехнологически выгодно власти, так как фактически Зеленский, баллотируясь на пост президента, станет локомотивом и для собственной политической силы», — цитировало издание своего собеседника 14 апреля.

При этом источник признал, что могут возникнуть юридические препятствия в виде запрета на проведение одновременно очередных выборов парламента и президента.

«Но с учётом переноса сроков выборов в Раду из-за военного положения этот момент можно обойти», — считает он.

В свою очередь, в издании «РБК-Украина» 12 июня сообщали, что в разных политических лагерях считают реальным проведение парламентских выборов следующей весной или в начале лета.

«По крайней мере, ключевые игроки уже держат это в голове. Механизмов может быть много, вплоть до непродолжения военного положения, разблокирующего возможность выборов (после них при необходимости его снова введут)», — отмечали журналисты со ссылкой на свои источники во власти.

Агитационный плакат партии «Слуга народа» перед парламентскими выборами на Украине летом 2019 года

РИА Новости

© Стрингер

«У всех будут к вам вопросы»

Эксперты констатируют, что тема выборов на Украине в последнее время актуализировалась. В частности, её то и дело поднимают на Западе. Так, на необходимость организации голосования даже в условиях военного положения указал президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс. В интервью «Европейской правде» 16 мая он подчеркнул, что киевские власти должны придумать, как ответить на «этот вызов».

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«Это не наш вопрос — указывать, как это сделать, но, конечно, Украина должна организовать свободные и честные выборы. Потому что это ваше обязательство по уставу Совета Европы», — заявил Кокс.

Он признал, что в нынешних условиях проведение голосования будет сложной задачей, однако указал на опыт других стран в этом вопросе.

«Не будет никаких претензий к Украине, если выборы будут неидеальными. Но если вы не проведёте выборы, то у всех будут к вам вопросы. Демократия — это, конечно, не только выборы. Но без выборов демократия невозможна», — подчеркнул Кокс.

Напомним, последние выборы в Раду, состоящую из 450 депутатов, были проведены 21 июля 2019 года по указу Зеленского, досрочно прекратившего полномочия парламента восьмого созыва. Они проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 199 — в одномандатных округах, а 26 мест остались пустыми в связи с невозможностью проведения голосования в Крыму, Севастополе и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Тогда победу одержала партия «Слуга народа», набравшая 43,16% голосов. Помимо неё, в Раду вошли ещё четыре партии: «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05%), «Батькивщина» (8,18%), «Европейская солидарность» (8,10%) и «Голос» (5,82%).

Выступление Владимира Зеленского в Раде

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© Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu Agency

«Продолжают оглушать сограждан»

Опрошенные RT аналитики отмечают, что новые выборы в парламент не отвечают интересам киевского режима. Поэтому украинские власти будут пытаться затягивать организацию голосования, считают эксперты.

«Они вообще не заинтересованы в выборах, поскольку там уже установлен тоталитарный режим и он не нуждается в каком-либо подтверждении общественного мнения. Тем более сегодня из-за идущего конфликта ситуация настолько переменчива, что нельзя с уверенностью сказать, что эти выборы вообще когда-нибудь понадобятся Украине», — сказал политолог Юрий Бондаренко.

Он также отметил, что Запад выборы на Украине интересуют только в качестве создания видимости демократии в стране, так как на деле государство уже давно несамостоятельно и подчиняется указаниям извне.

Мнение о том, что Киев настроен затягивать проведение парламентских выборов из-за неуверенности в их результатах, разделяет политолог Андрей Суздальцев.

«В условиях значительного сокращения электората в стране в связи с отъездом многих украинцев за границу правящая группировка, которая вся в крови, боится отдавать свою судьбу в руки тех, кто остался на Украине. Ведь те, кто пришёл в 2019 году к власти, обещали согражданам скорый мир. Однако на деле втянули страну в войну, сознательно провоцируя Россию, и тем самым проиграли всю свою политику», — пояснил собеседник RT.

Поэтому сейчас в Киеве будут искать любые объяснения и цепляться за любые поводы, чтобы отсрочить грядущие выборы, которые будут явно не в пользу нынешнего режима, считает аналитик.

«Довольно лицемерно со стороны Стефанчука звучит утверждение, что выборы в условиях военного положения разорвут страну. Ведь страна и так разорвана, и поспособствовали этому сами руководители в Киеве. Ведь им нужен возврат территорий, ставших уже российскими, но в качестве куска земли, без людей», — заметил Суздальцев.

По его мнению, в Киеве продолжают «оглушать» сограждан громкими заявлениями о всеобъемлющей поддержке со стороны Запада, так как не уверены, что в случае потери этой поддержки от них не отвернётся их электорат.

«Отсюда и объявления о том, что Украина — будущий восточный форпост цивилизации и «Америка XXI века». Однако на деле такие заявления лишь обнажают суть нынешней киевской власти и её желание жить за чужой счёт. Там пытаются повторить стратегию Прибалтики, которая 20 с лишним лет жила в образе крепости на границе Европы и России и получала за это деньги от ЕС и США. Вопрос только в том, удастся ли нынешним властям сохранить страну хотя бы в том виде, в каком она представлена сейчас. И он вызывает сомнения», — резюмировал политолог.