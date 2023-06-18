«Диверсификация так и не произошла»: во Франции сообщили о поддержке в ЕС импорта СПГ из России вопреки давлению США

Евросоюз продолжает поддерживать импорт сжиженного природного газа из России, несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов, заявил глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне. По его словам, прежде чем окончательно отказаться от российского топлива, нужно найти ему альтернативу. Ранее в Вашингтоне отчитались, что экспорт американского СПГ в страны ЕС в 2022 году составил 40% всех поставок этого вида топлива в Европу. Эксперты отмечают, что США активно осваивают энергетический рынок ЕС, убеждая Брюссель полностью отказаться от закупок газа в России. При этом в погоне за энергетической «независимостью» страны Европы балансируют на грани разрушения собственной экономики, констатируют аналитики.

Власти стран Евросоюза продолжают импортировать сжиженный природный газ из России, несмотря на оказываемое давление со стороны США, рассказал глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне в интервью газете Le Journal du Dimanche. По его словам, у концерна есть 20-летний контракт с РФ, поэтому даже в случае прекращения забора топлива у Москвы компании придётся за него платить.

«В тот же день, когда европейцы решат наложить на российский газ санкции, мы сможем сослаться на пункт о форс-мажоре и тут же всё остановить. Пока же Евросоюз, несмотря на давление со стороны Америки, велит нам всё сохранять», — сказал Пуянне.

По его словам, в противном случае придётся разъяснять потребителям, например, Германии и Франции причины дефицита газа следующей зимой, отметил глава концерна.

«А такие риски на себя брать тяжело... Если мы откажемся от российского газа, придётся искать, чем его заместить. Скорее всего, замещать будут американским», — предположил руководитель TotalEnergies.

© AP Photo/Aurelien Morissard

Ударными темпами

Стоит отметить, что за последний год США существенно нарастили объём экспорта своего сжиженного газа в Европу. В Вашингтоне это называют едва ли не спасением ЕС после отказа содружества от российских энергоресурсов. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем 4 апреля заявил, что в прошлом году Евросоюзу было продано более 50 млрд кубометров американского СПГ.

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«В 2022 году США экспортировали в Европу 56 млрд кубометров сжиженного природного газа, что эквивалентно 40% от общих поставок в Европу и на 140% больше наших поставок СПГ в Европу в прошлом году», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что активизации сотрудничества США и Евросоюза в области энергетической безопасности способствовали якобы попытки России использовать энергоресурсы в качестве оружия. «За последний год США и Европа вывели кооперацию в сфере энергетической безопасности на ещё более высокий уровень», — заявил Блинкен.

Вместе с тем США не упускают возможности использовать энергетический голод в Европе для реализации своего СПГ по высоким ценам, на что ранее указывали ряд европейских политиков. В частности, 10 октября прошлого года об этом заявил глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр, выступая в Национальной ассамблее.

«Мы не можем согласиться с тем, чтобы наш американский партнёр продавал свой СПГ (нам. — RT) в четыре раза дороже, чем он продаёт его своим промышленникам», — заявил министр.

В схожем ключе высказывался и глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. В интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung 5 октября 2022 года он раскритиковал некоторые дружественные страны, включая государства ЕС и США, которые выставляют непомерные счета содружеству за свой газ. Министр напомнил, как Европа в своё время пошла навстречу Соединённым Штатам. По его мнению, в нынешней ситуации нужна большая солидарность между союзниками.

«США обратились к нам, когда резко выросли цены на нефть, после чего были задействованы и национальные нефтяные резервы в Европе. Я думаю, такая солидарность помогла бы и в сдерживании цен на газ», — подчеркнул Хабек.

Флаги стран ЕС

AP

Однако в США претензии со стороны европейцев считают неоправданными и пытаются возложить вину за высокие цены на Россию.

«Рост цен на газ в Европе вызван вторжением Путина на Украину и энергетической войной Путина против Европы, точка», — заявил 24 ноября в интервью газете Politico представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

С похожим заявлением несколькими днями позже выступил и представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге, посвящённом предстоящему визиту в США президента Франции Эммануэля Макрона. «Мы видели публикации о том, что США наживаются на продаже СПГ Европе. Это ложное утверждение», — приводит слова чиновника ТАСС.

Расширение географии

Вместе с тем эксперты отмечают, что отказ Евросоюза от российских энергоресурсов не только не нанёс стране критического экономического ущерба, на который рассчитывал Запад, но и позволил расширить географию рынков сбыта топлива. В частности, 8 июня вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» отметил, что в 2022 году Россия получила более 20 заявок из различных стран, в первую очередь азиатских, на поставку нефти, нефтепродуктов и СПГ.

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«Обсуждается возможность заключения новых долгосрочных контрактов на поставки СПГ, в том числе с перспективных проектов, а также долевого участия в ряде предприятий СПГ... Совокупный объём экспорта газа на Восток к 2030 году вырастет до 170 млрд кубометров, что более чем в пять раз выше показателей 2021 года», — рассказал Новак.

Отказ от российских энергоресурсов пагубно сказался на самих европейцах, заявил и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня, он подчеркнул, что Европа стала полностью зависимой от поставок топлива из США.

«В результате отказа от российского газа и отсутствия других источников СПГ важным последствием стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США. По сути, европейская политика диверсификации источников поставок газа потерпела полный крах», — цитирует Сечина ТАСС.

Главный исполнительный директор «Роснефти» напомнил, что до введения западных санкций РФ поставляла Европе 160 млрд кубометров газа в год и эти объёмы пока никто полностью не заместил. Сечин также отметил, что высокие цены на газ в ЕС привели к закрытию и уходу из региона ряда энергоёмких производств.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин

© РИА Новости / Алексей Никольский

Тяжёлая адаптация

Ситуация, в которой ЕС всеми силами цепляется за газовые поставки из России вопреки своей официальной политике, показательна, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Несмотря на всё желание европейских политиков продемонстрировать США преодоление газовой зависимости от России, на практике это осуществить сложно. Ведь иначе ЕС не сможет поддерживать необходимый баланс в экономике. Всё упирается в стоимость голубого топлива. Закупать его по высоким ценам можно некоторое время, но в долгосрочной перспективе это будет сильно бить по бюджету и создавать проблемы в развитии всевозможных отраслей», — пояснил собеседник RT.

С его мнением согласен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с RT он отметил, что Европа так до сих пор и не смогла адаптироваться к новым условиям, потеряв Россию в качестве основного источника импорта энергоносителей.

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«В прошлом году в Европе наблюдалось сокращение потребления газа. Но происходило это за счёт остановки работы заводов и предприятий, в первую очередь по производству азотных удобрений. Помимо этого, говорить об избавлении от каких-то «зависимостей» тоже некорректно. Диверсификация, о которой столько говорилось, так и не произошла. На место России просто пришли США, получив возможность продвинуть свой дорогой СПГ на европейских рынках», — рассказал аналитик.

Кроме того, европейские политики, ориентируясь на указания из Вашингтона, поставили в трудное положение собственные энергетические компании, подчеркнул Юшков.

«TotalEnergies, имеющая долгосрочный контракт с Россией, тому пример. Конечно, можно запретить компаниям импортировать газ из РФ, но это поставит их перед лицом неизбежных издержек, так как тут работает правило «бери или плати». Поэтому в ЕС сейчас пользуются теми лазейками, которые позволяют брать газ у России», — добавил эксперт.

Однако стоит ожидать, что США продолжат принуждать Евросоюз к полному отказу от российских энергоресурсов, считает Юшков.

В свою очередь, эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов заявил в комментарии RT, что нынешняя ситуация на энергорынке Европы и поощрение компаний к отказу от импорта газа из России являются следствием непродуманной энергетической политики Евросоюза. По его словам, в погоне за энергетической «независимостью» страны ЕС балансируют на грани разрушения собственной экономики.

«Собираясь изолировать Россию и давить её санкциями, в Брюсселе не просчитали шаги наперёд и получили эффект бумеранга. В результате в выигрыше остаются США, освободившие для своего СПГ европейский рынок, где уже практически стали монополистами. Европа терпит поражение в этой борьбе с «зависимостью», а страдают в первую очередь простые обыватели и экономика содружества», — констатировал аналитик.